Умер известный советский артист Чемезов

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Новости об очередной трагедии разорвали информационное пространство. Сегодня, 7 марта, стало известно о смерти популярного советского артиста Николая Чемезова. Земное пребывание знаменитости оборвалось в возрасте 78 лет.
Что конкретно послужило причиной смерти пожилого артиста, не сообщается. Печальными вестями поделились в родном культурном учреждении покойного артиста – Забайкальском краевом драмтеатре. Его подмосткам артист посвятил более двух десятилетий своей жизни.
Широкому российскому зрителю актер запомнился блистательными ролями в популярных кинолентах "Сыновья уходят в бой" и "Летучий миллиардер". Когда состоится траурная церемония прощания с культурным деятелем, пока неизвестно.
Чемезов появился на свет в 1945-м году. Он родился на Урале. После завершения театрального училища работал во многих культурных учреждениях нашей страны. Коллеги запомнили артиста как очень ответственного профессионала, который подарил зрителю много ярких и запоминающихся ролей.
Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста России, которого очень любили на Украине.
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