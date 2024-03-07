Отмененный Киркоров стал попрошайкой: певец сделал откровенное признание

Жизнь звезды перевернулась с ног на голову

Со времен скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой прошло уже несколько месяцев, однако события декабря прошлого года до сих пор аукаются ее участникам. Так, главная звезда ивлеевского шабаша –Филипп Киркоров сделал откровенное признание о том, что все еще буквально вынужден попрошайничать.



Впрочем, поп-королю отечественной эстрады удалось вымолить прощение – Киркорова постепенно возвращают на российские экраны. Также звезду рады видеть на публичных мероприятиях. Недавно он побывал на премьере телешоу "Сокровища императора". Артист появился на ковровой дорожке вместе с телеведущей Тиной Канделаки.



В какой-то момент артиста отвлек телефонный звонок. Тогда Тина решила поделится с журналистами пикантной подробностью из жизни певца. Оказалось, что во время съемок Филиппу пришлось просить милостыню. Затем Киркоров сам подтвердил эту информацию, признавшись, что после известных событий вынужден просить деньги.



Как известно, участники вечеринки подверглись всенародному наказанию в виде отмены концертов и лишения заработка. Таким образом, участие в вертепе обошлось артистам в миллионы рублей. Киркоров очень долго извинялся для того, чтобы вернуться на сцену и телевидение.



К слову, ранее стало известно, что помощники Филиппа Киркорова устроили потасовку за кулисами после концерта в Москве.

