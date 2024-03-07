Вдовец оскорбил память Легкоступовой: явился на могилу с новой женой

Супругу умершей певицы не простили нового личного счастья

Поклонники известной советской певицы Валентины Легкоступовой, которой не стало несколько лет назад, возмутились, узнав, что ее вдовец, яхтсмен Юрий Фирсов, посмел привести на могилу певицы свою новую жену. Многие сочли это оскорбительным для памяти покойной.



Спортсмена фанаты обвинили в неподобающем поведении и отсутствии скорби по ушедшей супруге, поскольку он даже не выдержал нормального траура и вступил в новый брак слишком быстро. Ранее его обвиняли в намеренном спаивании экс-звезды с целью завладеть ее имуществом.



Яхтсмен очень долго не комментировал многочисленные нападки, но в конце концов пришел на телеэфир и во всеуслышание заявил, что все добро покойной досталось ее детям.

Что же до памяти исполнительницы хита "Ягода-малина", то Фирсов не видит за собой предательства, поскольку женился не в первый месяц после смерти Валентины, а оставался одиноким три года. Напротив, спортсмен счел правильным почтить память жены, приведя на ее могилу новую супругу.

Напомним, певица умерла в августе 2020 года, неудачно упав в ванной. Врачи боролись за жизнь артистки, но все же не смогли помочь ей.

Ранее мы писали, что известная певица Диана Гурцкая, потерявшая недавно любимого мужа, впервые появилась на публике спустя длительное время после его кончины.

