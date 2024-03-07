Рудченко объяснил, почему "отмена" певицы затягивается

Проштрафившихся с декабрьской "голой вечеринкой" звезд потихоньку начинают прощать и возвращать на сцену. Так, уже появился в телеэфире Филипп Киркоров. Но вот Лолите зеленый свет на эстраду все еще не включили. Причиной, по словам продюсера Павла Рудченко, является упущенная возможность извиниться за вечеринку.

Лолита Милявская отличается довольно сложным характером и своенравностью, говорит Рудченко. Ее реакцию на те или иные события предугадать сложно. И она была из тех немногих, кто не извинился за ивлеевскую тусовку сразу же, как только пошла волна общественного возмущения.

Павел Рудченко отреагировал на жесткий ультиматум Лолиты и объяснил, почему ее бойкот до сих пор продолжается. По словам продюсера, Милявской не простили визит в клуб "Мутабор", потому что она встала в позу и потребовала принять ее такой, какая она есть. Со временем певица заговорила об ошибке, но уже было поздно. На нее "заточили зуб" слишком многие.

Не так давно певица, рассказывая о своих садовых успехах, процитировала свою версию басни про мартышку и очки, назвав ее "Лолита и секатор". Затем артистка строго потребовала вернуть ее на сцену и выставили ультиматум, в противном случае пообещав "стричь все, что нуждается в симметрии".

Напомним, концерты и гастроли Лолиты срываются до сих пор. Не пощадили даже ее юбилейный тур по России, намеченный на этот год. В данный момент исполнительница хита "Пошлю его на небо" отдыхает в Болгарии, где живут ее мать и дочь, а также любимая собака Боцман. Артистка намеревалась вернуться недавно, но из-за болезни пса вынуждена была поменять билеты на более позднюю дату.

Ведущий Отар Кушанашвили считает, что Лолита рвется назад в Россию, потому что не может без своих концертов и залов, полных зрителей. Как скоро ее помилуют и вернут на сцену, пока неясно.

Ранее мы писали, что критик Сергей Соседов назвал нападки на Лолиту "шизой".

