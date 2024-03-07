Сменившая Галкина* ведущая Бадоева ответила хейтерам

Жанна ведет передачу "Лучше всех!" вместо сбежавшего иноагента

Долгие годы Максим Галкин* был бессменным ведущим детского шоу талантов "Лучше всех!". Однако, спешно побросав вещи в чемодан и бежав в Израиль, артист оставил и детей, и телевидение, и свой дом. Впрочем, долго искать замену скандальному юмористу не пришлось. Новым лицом передачи на "Первом канале" стала Жанна Бадоева, которая отлично ладит с малышами.

Однако так считают не все, Жанну постоянно критикуют поклонники Галкина*. Многие сравнивают двух ведущих, причем не в пользу Бадоевой.

"Когда люди говорят, что кто-то хороший, а кто-то плохой, – это всего лишь эмоции, оспорить которые невозможно", – ответила теледива на хейт.

Ведущая подчеркнула, что давно научилась не реагировать на негатив в свой адрес. К тому же она просто не читает комментарии, которые постоянно оставляют злопыхатели под ее публикациями, заявила ведущая.

Жанна изначально для себя решила, что будет работать так, как может она и ни в коем случае не станет подражать предыдущему ведущему. По словам Бадоевой, копирование чьего-либо поведения – самая большая ложь, которой она избегает.

Ведущая рассказала, что когда соглашалась работать в шоу с детьми, то даже не представляла, насколько это сложно. Тем не менее ей нравится новая роль, заявила Жанна.

Ранее сообщалось, что Галкин* устроил перепалку с женой Стаса Михайлова.



*признан иноагентом на территории РФ