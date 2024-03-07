"Отмененная" Анна Асти собирается выступить перед россиянами

Певица даст концерт в Москве

Анна Асти, как и многие другие артисты, попавшие на вечеринку в клуб "Мутабор", на протяжении нескольких месяцев сидела без работы. В отличие от остальных звезд, исполнительница хита "По барам" старалась сохранять молчание и даже покинула страну на время. Однако теперь артистка вернулась и анонсировала первый концерт с момента скандальных событий.

С поклонниками в социальных сетях Асти поделилась афишей. Она заявила, что выступит на ВДНХ в Москве. Концерт пройдет 8 марта и состоится в рамках крупного форума-выставки. Кроме Анны Асти на сцену выйдут Леша Свик и Niletto.

"Друзья, встретим самый прекрасный праздник весны вместе?" – обратилась к своим поклонникам из столицы исполнительница.

Подписчики Анны обрадовались возвращению певицы на сцену и засыпали ее комментариями. В частности, многие спрашивали о предстоящих концертных турах в регионах. Как оказалось, на выступления исполнительницы едут поклонники из разных городов, но состоятся ли ее концерты до сих пор неизвестно.

Особенно переживают фанаты из Краснодарского края. Там концерт экс-солистки группы Artik & Asti должен состояться уже 13 марта. Однако сама Анна пока никаких комментариев насчет сольных выступлений не давала.

Ранее стало известно, что концерт Анны Асти со скандалом отменили в одном из российских городов.