Пугачевой готовят тяжелый удар после оскорбления Михайлова

Знаменитость могут серьезно наказать

В своем недавнем обращении к Стасу Михайлову артистка Алла Пугачева заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Подобная случайно оброненная фраза может привести к тому, что Примадонну признают иноагентом, сообщает Shot.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в очередной раз обратился к генрокурору России с требованием наделить Аллу Пугачеву статусом иностранного агента. Он отметил, что ее высказывание о возвращении на Родину было не первым проступком – до этого она неоднократно высказывала свою резкую позицию в отношении страны.

Также общественник напомнил, что Примадонна активно поддерживает своего супруга, который давно является обладателем статуса иноагента.

При этом Бородин не прикладывал никаких доказательств иностранного финансирования Аллы Пугачевой, что юридически является основным поводом для внесения человека в список иноагентов. Поэтому существует высокая вероятность, что подобного наказания артистке снова удастся избежать.

В своем обращении к Стасу Михайлову артистка заявила, что не может встать перед ним на колени по состоянию здоровья, а также назвала певца непечатным словом.