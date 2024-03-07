Так ли полезны сухофрукты: мнение эксперта

Так ли полезны сухофрукты: мнение эксперта
Фото: freepik.com
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Действительно ли те плюсы, которые приписывают этому продукту, реальны

Принято считать, что сухофрукты – однозначно полезный продукт, пригодный не только для любителей ЗОЖ или сидящих на диете, но и для ведущих активный образ жизни. Настолько ли полезны сушеные фрукты в реальности?

Нутрициолог Жанна Тиханычева отметила, что пользу сухофруктов отрицать сложно, ибо в них на самом деле масса полезных веществ, позитивно влияющих на организм.

Они регулируют пищеварение, помогая кишечнику выводить побольше токсинов, содержат витамины и минералы, включающие иммунитет. А еще от сухофруктов происходит настоящий взрыв энергии, поскольку организм в темпе усваивает содержащийся в них природный сахар и дает силы.

Еще одна польза от кураги, изюма и других подобных продуктов – они богаты антиоксидантами, поэтому работают на предотвращение сердечных болезней и даже онкологии.

Впрочем, минус у сухофруктов тоже есть. Например, их нельзя употреблять слишком много. Не больше, чем съели бы свежих фруктов в течение дня – иначе польза превратится во вред. А диабетикам вообще стоит есть сухофрукты осторожнее, помня о сахаре в них.

И еще один совет нутрициолога: обращать внимание на внешний вид сухофруктов. Чем хуже они выглядят, тем больше шанс на их натуральное происхождение и отсутствие обработки минеральными маслами для блеска. Впрочем, в любом случае перед тем, как употребить сухофрукты в пищу, их следует замочить или тщательно промыть. А если покупаете не в развес, а в упаковках, обращайте внимание на ее целостность и данные, напечатанные на этикетках.

Ранее мы писали, как овощи и фрукты помогут при весенней аллергии.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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