Жена Джастина Бибера показала стройную фигуру в откровенном купальнике

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Успешная модель Хейли Бибер радует своих поклонников не только нарядами на подиуме, но и в своих социальных сетях. Жена Джастина Бибера не устает демонстрировать свое стройное подтянутое тело. Однако последний снимок удивил даже давних поклонников.
На фотографии, которую модель опубликовала в своем блоге, она лежит на пляже в необычной позе. Внимание фанатов привлек невероятно маленький купальник, который практически не прикрывает грудь звезды. Свой образ Хейли Бибер решила дополнить соломенной шляпой и красными очками в тон бикини. Свой пикантный пост звезда подписала кокетливой фразой.
"Я буду здесь, если понадоблюсь тебе", – написала жена музыканта.
Поклонники отметили не только спортивную фигуру 27-летней модели, но и ее внешний вид. Звезда позировала перед камерой без макияжа и укладки. Ее волосы небрежно растрепал ветер.
Фанаты написали, что им приятно видеть знаменитость с естественным телом и красотой. Они отметили, что Хейли Бибер ни разу не прибегала к услугам пластического хирурга и других манипуляций со своей внешностью.
Ранее сообщалось, что в сеть попало фото обнаженной Муцениеце. Звезда отмечала день рождения и снялась с подругой в спа-центре. Актрисы просто прикрыли обнаженную грудь руками.
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