Из-за турагента россиянка не попала в Турцию

Нерадивый специалист пошел под суд

Чтобы поехать за границу, большинство отдыхающих обращаются в турагентства, чтобы не возиться с оформлением бумаг и избежать каких-либо проблем с документами, визами и разными тонкостями. Российская туристка собралась поехать в солнечную Турцию, для чего купила путевку в агентстве своего города. Однако по вине сотрудника туроператора она в республику просто не попала.



Правила въезда в страну гласят, что срок действия загранпаспорта должен составлять минимум 120 дней со дня пересечения турецкой границы. У россиянки дата окончания срока действия оказалась раньше и в страну ее просто не пустили. Возмущенная женщина потребовала от турагенства компенсацию стоимости путевки, но ей отказали. После чего оскорбленная непрофессионализмом россиянка обратилась в Роспотребнадзор, а после в суд.

Там менеджер агентства утверждала, что туристка знала о том, что Турция требует именно такой срок действия заграничного паспорта. В итоге частично россиянка добилась компенсации в 63,5 тысячи рублей, полученной с сотрудника агентства. В эту сумму вошла компенсация морального вреда и штраф за то, что менеджер отказался от добровольного урегулирования спора.

Ранее мы писали о том, что турист остался крайне разочарован отдыхом под Анапой, посетовав на вонь и дороговизну.

