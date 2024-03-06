Вернувшаяся в Россию Лолита потребовала вернуть ее на сцену

Певица настроена решительно

Пока Сеть обсуждала вовсю возможность и перспективы Лолиты на российской сцене, которые кажутся многим туманными, сама артистка отсиживалась в Болгарии.

Милявская периодически рассказывала в социальных сетях, как занимается дачей – и, наконец, вернулась в Москву. Там у нее тоже прибавилось хлопот – пришла пора заняться комнатными растениями, которые успели разрастись.

Лолита вспомнила басню Крылова "Мартышка и очки", высмеивающую всех невежд, и в шутку переиначила ее в "Милявская и секатор" – указав на срезанные ветки.

Лолита похвасталась, что прежде растения практически и не росли. Поэтому организаторам концертов нужно взять на заметку, что та готова вернуться на сцену.

"Или возвращайте меня, или я перейду стричь все, что нуждается в симметрии", – высказалась в шутку Лолита.

Ранее певица рассказывала, как прошло ее возвращение в Россию.