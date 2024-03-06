Избавит от холестерина: этот цитрусовый обладает невероятными свойствами

А многие забывают об этой "витаминной бомбе" - и совершенно напрасно

Тропический помело – фрукт, который давно взяли себе на заметку приверженцы спорта и здоровья. Неслучайно этот фрукт многие называют "цитрусовым королем" – из-за серьезных размеров в сравнении с тем же лимоном или мандаринами, а также массы целебных свойств. А все дело в обилии антиоксидантов, которые содержатся в этом чудесном фрукте.

Прежде всего, из-за витамина С помело хорошо укрепляет иммунитет, стимулируя защиту организма. Это очень важно в преддверии теплых весенних дней, когда организм все еще испытывает потребность в витаминах.

Помело важен для сердца из-за калия, нормализующего артериальное давление. А клетчатка в помело – "плюс" в вашей борьбе за снижение уровня холестерина.

Наконец, этот фрукт способен нормализовать работу ЖКТ. Ферменты помогают переварить пищу, а клетчатка предотвращает запоры, и ЖКТ работает эффективнее.

Антиоксиданты в помело – хорошие помощники в сохранении здоровья и молодости кожи. Витамин С и флавоноиды, как известно, подавляют свободные радикалы, тем самым старение замедляется.

А ранее мы рассказывали о полезных свойствах еще одного продукта, который было бы не лишним употреблять в начале весны.