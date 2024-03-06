При аллергии весной помогут эти продукты

При аллергии весной помогут эти продукты
Фото: freepik.com
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Овощи и фрукты в период весны - лучшие друзья аллергиков

Весна, которая уже наступила по календарю и вот-вот наступит фактически, это не только период потепления и весенней зелени, но и, увы, сезонная аллергия. Приступы могут начаться в любой отрезок периода цветения всякой зелени и цветов.

Аллергики осторожно относятся к питанию и тщательно следят за тем, что едят и пьют. Ведь многие продукты могут стать причиной обострения аллергической реакции. Весной на помощь страдающим могут прийти гипоаллергенные фрукты и овощи.

Например, листовой салат или свежие огурцы, которые "поставляют" влагу в организм. Полезны также картошка и капуста. Неплохим оружием против аллергии может стать также морская капуста. Не помешает также добавить в рацион рис, киноа и гречневую крупу, разнообразить его йогуртами или кефиром без вкусовых добавок, а также вспомнить про полезные жиры (авокадо, оливковое масло, кокос). Полезными будут постное мясо, яйца и вареная рыба.

А вот фрукты с косточками аллергикам употреблять не стоит. Но есть одна лазейка: разрушает аллергены тепловая обработка. Поэтому запеченные фрукты или компот из них есть и пить вполне можно. А вот усилители аллергена – оранжевые и красные овощи и фрукты, алкоголь, шоколад и орехи – лучше исключить из употребления хотя бы на период цветения.

Ранее мы писали, кому вредно есть кашу на завтрак.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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