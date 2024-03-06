Положите монету под придверный коврик: результат поразит

Некоторые приметы работают даже у тех, кто в них не верит

Вытирать рукой сор со стола, разбить чашку, глядеть в зеркало, если вернулся, перебежала дорогу черная кошка – все это приметы и суеверия, которые всегда были частью нашей жизни и культурного слоя. Кто-то принимает их как руководство к действию, а кто-то отмахивается, считая бредом и отжившими свое традициями.



Верить в приметы или нет – личное дело каждого. Давно прошли те времена, когда суеверия распространялись в ста процентах случаев. Сегодня каждый решает сам, принимать ли ему примету как руководство к действию или не стоит. Однако независимо от веры есть ритуалы, которые реально рабочие. Например, ритуал с монеткой под ковриком у двери.

Это магическое действо привлекает в дом финансовый поток. Попробовавшие так сделать люди клянутся, что он работает на самом деле.

Идеальный день для проведения магического ритуала – вторник, день Марса. В этот день, выходя из дома, поместите любого достоинства монету желтого металла под коврик у двери. Лучше, чтобы никто не видел и не смог вытащить монету из тайника.

Очень скоро вы начнете замечать, что ваши финансы больше не поют романсы, а бодро вопят кричалки про удачу в деньгах.

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