Названы самые популярные цветы к 8 марта: какие букеты выбирают чаще всего

Названы самые популярные цветы к 8 марта: какие букеты выбирают чаще всего
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
Главный атрибут в главный женский день подскочил в цене

Цветы в день всех женщин – универсальный подарок и знак внимания для прекрасной половины человечества. Опрошенные эксперты рассказали, что с каждым годом в России магазины все больше используют онлайн-продажи, что существенно упрощает жизнь как клиенту, так и продавцу.

Средняя стоимость букета по стране, по подсчетам экспертов, чуть выше трех тысяч рублей – 3160 руб, если исключать российскую столицу, где цена за этот подарок составляет 4098 рублей. В Москве, к тому же, продажи букетов выросли на 6 процентов в сравнении с 2023-м.

В этом году, как и прежде, высокий спрос фиксируется на тюльпаны, продажа которых выросла на 23 процента при средней стоимости в 1355 рублей за букет. Второе место остается за розами, где продажи также подскочили за год, увеличившись на 6% (средняя цена – в районе 1,5 тыс. рублей за букет. На третьем месте по популярности у россиян занимают хризантемы с огромным ростом в спросе – эти цветы стали покупать чаще на 37 процентов при цене в 1120 рублей.

А ранее россиянки назвали самые желанные подарки на 8 марта.

Источник: Lady.mail.ru ✓ Надежный источник
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