Принц Уильям порекомендовал слушать музыку по утрам для бодрости

Принц Уильям раскрыл свой способ взбодриться утром
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Этому правилу следуют и дети семейства

Принц Уильям утверждает, что в их семье есть особый ритуал для пробуждения по утрам – особенно в понедельник. Он рассказал, что для бодрости часто включает песни группы AC/DC и сопровождает это активными движениями бедрами. Его дети при этом предпочитают слушать Шакиру.

"Это будит вас, поднимает на неделю наилучшее настроение, и вы чувствуете, что можете взяться за что угодно", – уверяет член королевской семьи.

При этом он отметил, что раньше такой ритуал казался ему слишком тяжелым. Когда Уильям впервые включил утром песню "Thunderstruck", то решил, что это слишком. Однако спустя время он не может представить без нее свое утро.

В семье принца музыке уделяют особое внимание. Ранее Кейт Миддлтон признавалась, что пережила период пандемии в Великобритании только благодаря некоторым песням.

Ранее СМИ опубликовали первое фото Миддлтон после слухов о коме.

Источник: Daily Mirror
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