Психолог объяснила подавленное состояние живущей в Израиле Пугачевой

После релокации у певицы начались проблемы

Cмонтированный в домашних условиях видеоклип Аллы Пугачевой на песню "Не беспокойся за меня" облетел социальные сети, вызвав широкое обсуждение. Поведение певицы прокомментировала психолог Александра Миллер, которая взяла на себя смелость проанализировать с профессиональной точки зрения "новую" Аллу Борисовну.

Концепция самой песни, считает психолог – обращение супруги к своему мужу, Максиму Галкину*, на которую та возлагает ответственность за свои действия и слова. Ему и предстоит защищать свою женщину, которая, в конце-концов, может побыть слабой, почувствовать защиту и каменную стену перед собой.

В "Не беспокойся за меня" Пугачева поет о крыльях за своей спиной и готовности жить "на бис", невзирая на трудности. Последних, между прочим, немало – сообщения о подавленном состоянии звезды берутся не на пустом месте. Можно вспомнить, что Пугачева покинула Россию и лишилась дома – возможно, даже карьеры в свои годы.

Психолог напомнила о наличии человеческого фактора. Никто не желает терять "насиженное место". Поэтому на чужбине человек может банально столкнуться с развитием хронических заболеваний. Возраст играет против Аллы – оттого и проблемы со здоровьем. А переезд со всеми его последствиями – то еще испытание.

"Мы видим уставшую и удрученную Пугачеву. Там был клип, а тут – реальность", – высказалась Миллер.