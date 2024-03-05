Обмотать швабру пленкой: секрет продвинутых домохозяек

Этот лайфхак существенно упростит уборку

Уборка – дело нудное и неинтересное, к тому же зачастую навести порядок не так легко, как показывают в рекламном ролике. Хозяйки то и дело придумывают и делятся друг с другом ценными советами по упрощению процесса и облегчению бытовых хлопот. Например, упростить мытье пола и швабры после него догадались самые хитрые.

Для этого потребуется всего ничего: собственно швабра с насадкой любого типа, пленка для упаковки хрупких предметов, рулон бумажных полотенец и парочка резинок "для денег". Понадобится все это для того, чтобы избежать нудного и неприятного процесса отмывания поролоновой или тканевой насадки на швабру после того, как пол стал чистым. Даже если вы просто подмели пол шваброй, не используя воду, на нее налипнет немало мусора.

Для этого и нужен "современный антидепрессант", а попросту – пузырчатая пленка. Ею следует тщательно обмотать низ швабры, ту самую насадку. А затем резинками прикрепить к насадке бумажные полотенца. После мытья пола просто выбрасываете их в мусор и все: не надо ни отмывать замызганную в процессе насадку, ни протирать заново пол после этого.

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