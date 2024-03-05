Певец Юлиан сделал эмоциональное заявление об отъезде из России

Зал разразился овациями от его слов

С недавнего времени певец Юлиан так и блещет патриотичными высказываниями. Вот и на недавнем концерте, посвященном памяти Мартынова в Храме Христа Спасителя, артист сделал очередное заявление. Сначала он исполнил свои хиты, которые растрогали слушателей до слез. Затем шоумен прервался и со сцены высказался о звездах, которые покинули Россию.

"Те, кто уехал, пусть не возвращаются. Я никогда никуда не смог бы уехать и предать вас", — эмоционально крикнул в микрофон певец.

После этих слов зал буквально разразился овациями. Кажется, политическая позиция певца вызвала у публики больше эмоций, чем его выступление.

Уже за кулисами в разговоре с журналистами Юлиан отметил, что часто ездил за границу на гастроли, и каждый раз через несколько дней его тянуло домой. Поэтому он искренне не понимает, как можно уехать насовсем и бросить Родину и поклонников.

Также артист подчеркнул, что считает Россию великой страной. Он уверен, что все, кто сбежал за границу, скоро будут проситься обратно. Однако их здесь никто не ждет, отмечает Юлиан. Певец рассказал, что когда натыкается на фото наших звезд за рубежом, они вызывают у него жалость своей тоской в глазах.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов гневно обрушился на сбежавших из России звезд.