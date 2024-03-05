Бледную Кейт Миддлтон сняли на фото после слухов о коме

Вид принцессы заставил поклонников волноваться еще больше

Больше месяца поклонники королевской семьи ждут новостей от Кейт Мидлтон. Кажется, их не так взволновала новость о раке у короля Карла III, как таинственная операция на брюшную полость, которую перенесла принцесса Уэльская в середине января. Отменив все публичные мероприятия, жена Уильяма пропала со всех радаров. Никакой информации и подробностей не рассказывали, а в Букингемском дворце только подогревали сплетни, отмахиваясь от назойливых вопросов общественности.

И вот, наконец, Кейт Мидлтон порадовала поклонников своим появлением. Правда, ее внешний вид заставил переживать еще больше. На фото, которое сняли папарацци, жена Уильяма не похожа сама на себя. Ее лицо отекшее и бледное, а на носу видна повязка. Принцесса сидела на пассажирском сиденье автомобиля, которым управляла ее мать.

Эти снимки стали первыми после того, как принцесса Уэльская отметила Рождество в конце прошлого года. До этого времени от нее не было никаких новостей. В пресс-службе королевской семьи заявили, что не сообщают информацию о Кейт Мидлтон по этическим причинам. Появилось множество слухов, в том числе некоторые заявляли, что жена Уильяма впала в кому. Представители дворца утверждали, что домыслы не имеют ничего общего с действительностью, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Впрочем, и после новости о том, что Кейт жива и относительно здорова, не успокоили общественность.

"Как четко работает дворец. Только написали о коме – пожалуйста, первые фото!", – написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что принц Гарри прокомментировал поездку к больному отцу.