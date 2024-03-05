Cобака откусила пенсионеру пенис при странных обстоятельствах

Случай произошел в Германии

В одно из отделений немецкой полиции поступил вызов от граждан, в котором они жаловались на непрекращающийся всю ночь лай собаки у соседа. Утром сотрудники прибыли на место и обнаружили ужасающую картину: 66-летний пенсионер лежал на полу и стонал, пока рядом с ним находился его пес, размером с джек-рассела. Об этом пишет Daily Mirror.

Предположительно, инцидент случился ночью. До конца офицеры не разобрались, что именно произошло, однако они обнаружили, что у пострадавшего отсутствовал пенис. Они полагают, что собака могла откусить и проглотить орган мужчины. Сам потерпевший отказался говорить о том, что с ним случилось.

У следствия есть еще две версии происшествия – несчастный случай или преступление на сексуальной почве. Однако предполагаемого орудия так и не удалось найти, а травма пострадавшего очень напоминает укус.

По данным СМИ, если гипотеза про собаку подтвердится, то это будет не первым подобным случаем в Германии.

Ранее исследование выявило идеальный размер пениса по мнению женщин.