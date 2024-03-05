Психолог назвал беспроигрышный способ стать счастливым

Врач объяснил, что обычно мешает почувствовать себя в гармонии

Есть люди, которым все время что-то мешает быть счастливыми. Одним не хватает найденной любви, другие думают, что счастье в детях, третьим мешает нехватка чего-то еще. Психолог Михаил Лабковский рассказал, что на самом деле скрывается в секрете счастья.

Ответственность – штука неприятная и многие бы с удовольствием от нее отказались. Но дело в том, что наслаждаться жизнью без умения за что-то отвечать не получится. По той простой причине, что за свое счастье отвечаем мы сами. И если мы не нужны сами себе, то мы никому не будем нужны.

Чтобы стать счастливым, надо сделать простую вещь: взять на себя ответственность... за себя. За желания, чувства, мечты, за то, чего мы хотим. Да, удобно думать, что счастье зависит от кого-то и чего-то и сваливать неудачи и проблемы на других людей, невезение и ретроградный Меркурий. Но это детское представление о жизни, когда ждешь, что кто-то другой подарит некий шанс и все исправится и наладится. Мы и только мы отвечаем за себя и свое счастье.

Так что рецепт счастья на самом деле прост и незатейлив:

стать нужным прежде всего себе самому

взять за правило то, что вы обязаны быть счастливым прежде всего самому себе

не требовать от других людей соответствовать вашим о них представлениями и не ждать от них взмаха волшебной палочки.

Вот и все. Научитесь отвечать за свою жизнь – и счастье не заставит себя ждать.

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