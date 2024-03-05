Проходящий сквозь стены кот удивил публику – видео

Проходящий сквозь стены кот удивил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверь оказался необыкновенно ловким

Хозяева домашних питомцев могут часами рассказывать о своих четвероногих товарищах. Котики и песики быстро становятся полноценными членами семьи и пользуются бесконечной любовью и вниманием. Некоторые владельцы животных даже создают отдельные видеоальбомы с подборкой забавных роликов из жизни своих питомцев.

Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик, на котором запечатлели удивительного кота с необыкновенными способностями. Зверек буквально научился проходить сквозь стены. Впрочем, пока он штурмует только сетки с широким плетением, но выглядит это весьма эпично.

Дело в том, что благодаря пушистой шерсти размеры котика кажутся значительно больше, чем на самом деле. Таким образом, когда он проходит сквозь стену, создается впечатление, что животному удается буквально протекать через ограждение. Такая необычная способность кота удивила и позабавила публику.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей