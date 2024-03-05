Женщина стала долларовой миллионершей из-за шуточного подарка мужа

Американка расплакалась, осознав, что произошло

Шутка от мужа в день рождения перевернула с ног на голову всю жизнь жительницы американского городка Палос-Хайтс. Она с супругом заехали на заправку, и пока жена сидела в автомобиле, муж купил ей необычный подарок — лотерейный билет. Супруг заявил, что приобрел его только потому, что бумага была фиолетового цвета, который так любит девушка.

Не надеясь на многое, именинница стерла защитный слой билетика прямо в машине и не поверила своим глазам. В окошке с выигрышем было написано, что они стали обладателями одного миллиона долларов, что в переводе на рубли составляет более 91 миллиона.

Чтобы убедиться, что это не розыгрыш, а действительно настоящий лотерейный билет, жительница Штатов вернулась на заправку. Кассир подтвердил: выигрыш реальный. Девушка призналась, что в этот момент у нее подкосились ноги, и она заплакала от неожиданности.

Американка рассказала, что после этого жизнь ее семьи кардинально изменилась. Раньше, чтобы обеспечить себя, им приходилось много работать, но этого было недостаточно. Теперь их дети получат все самое лучшее, как супруги и мечтали.

Впрочем, это неединичный случай крупного выигрыша в лотерею. Ранее женщина выиграла 12 миллионов долларов. Она купила билет и забыла о нем, но о лотерее напомнил супруг.