Тест на грамотность: в этих словах полно подводных камней

Сможете ли вы ответить на все вопросы правильно?

В нашем великом и могучем, как подмечают филологи, существует чуть ли не бесконечное количество подводных камней. Конечно, русский язык, как и множество остальных, может занять не одну жизнь, чтобы его изучить вдоль и поперек – да и то если времени хватит. Однако существуют языковые единицы, которые желательно знать, чтобы не допускать досадных ошибок.

Предлагаем вам на этот раз пройти тест с весьма непростыми словами. Проверьте свои знания – тут ответит правильно на все вопросы далеко не каждый, будьте уверены. Какие-то слова вы не встречали с давних пор, другие могут показаться вам незнакомыми ввиду профессиональной специфики.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест, в котором необходимо угадать писателя по портрету.