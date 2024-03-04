Астрономы предупредили о приближении к Земле загадочной кометы с "хвостом"

Астрономы предупредили о приближении к Земле загадочной кометы с "хвостом"
Фото: www.globallookpress.com
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Объект можно будет разглядеть даже на любительском телескопе

Три года назад учеными был обнаружен объект C/2021 O3 (PanSTARRS), двигавшийся в пределах Марса и Юпитера. При расчете траектории выяснилось, что тот выдвигался прямиком из Облака Оорта - гипотетической сферы Солнечной системы радиусом в световой год, состоящей, предположительно, из водяных, аммиачных и метановых льдов. Этой комете могли понадобиться миллионы лет, чтобы добраться до нашей родной Солнечной системы.

Весной 2022-го комета оказалась на ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, находясь к Солнцу еще ближе Меркурия. Однако за пару дней до этого объект вдруг потускнел. И спустя некоторое время ученые выяснили, что он окружен плотным облаком из пыли и газа. Вывод оказался следующим: встреча с Солнцем не прошла незамеченной для кометы, и та раскололась, что в итоге повлияло на ход движения. По объяснениям астрономов, целая комета могла бы навсегда покинуть Солнечную систему. Однако теперь она, похоже, навсегда останется в Млечном Пути.

А 14 марта несчастная комета пролетит на максимально близком расстоянии от нашей планеты – около 200 млн километров, что фактически дальше Солнца. Тем не менее, комету вполне реально визуально определить даже через любительский телескоп. Поэтому астрономы призывают энтузиастов и любителей попытаться понаблюдать и запечатлеть C/2021 O3, чтобы сделать незабываемые фото.

Исследователи предупреждают, что комета имеет довольно странный внешний вид с "отдаленным" от остальной части тела хвостом – он будет тянуться за объектом. Тот самый хвост, как предполагается, состоит из потоков протонов, нейтронов и ядер атомов гелия – то есть совокупности всего, что образует так называемый солнечный ветер.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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