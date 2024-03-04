Охлобыстин рассказал, что будет с концертами Лолиты после ее "отмены"

Охлобыстин заявил о скором возвращении опозорившейся Лолиты
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актер проникся сочувствием к певице

Российский актер Иван Охлобыстин выразил уверенность, что однажды Лолита Милявская вернется на сцену. А аудитория, полагает артист, не сомневается в искренности исполнительницы.

Звезда "Интернов" указывает, что Лолита оказалась самой невезучей участницей той самой "оголенной вечеринки". Певица пытается убедить всех в собственной беззаботности и позитиве – однако публика пишет, что давно заждалась Милявскую.

Охлобыстин же не скрывает искренней жалости к коллеге и призывает журналистов разделять участников вечеринки на тех, кто уже понес свое наказание, и тех, кто в принципе не осознает ни инцидента, ни его последствий. К числу последних Иван относит Филиппа Киркорова, который, с его слов, мог осознать разве что отмену концертов, к которым так привык. Охлобыстин призывает общественников спокойно вытеснить Филиппа со сцены как "человека не из той двери" и найти ему замену. Милявская же ничего не пытается доказать зрителю и всегда ведет себя естственно.

"Временно в случае Лолиты", – высказался звезда "Холопа".

А вот Отар Кушанашвили делает более мрачный прогноз и предрекает Лолите уже вечное забвение на российской сцене – главным образом, из-за закона в джунглях шоу-бизнеса, который говорит, что каждый сам за себя, и на заступничество надеяться бессмысленно. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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