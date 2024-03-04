Леонтьев отказался выступать перед россиянами в ОАЭ после всплывшего видео - СМИ

Артист решил перестраховаться

Артисты летают подрабатывать в Эмираты, где получают более солидные гонорары, чем дома. Звезды, как правило, развлекают на таких мероприятиях богатых россиян, заказывающих их на частные корпоративы. Билеты на такие тусовки обходятся желающим от 50 до 200 тыс. рублей. Однако и тут у российских звезд получается не все так гладко.

Так, в мае у Валерия Леонтьева должно было состояться одно из таких выступлений в Дубае. Однако сам исполнитель хита "Дельтаплан" сам решил отменить свое выступление на частном мероприятии. Причина, утверждает "КП", следующая: январский выход Валерия на сцену попал в социальные сети и стал активно обсуждаться. Поэтому Леонтьев решил подстраховаться, чтобы не дать повод гневливым россиянам.

Хотя представители Леонтьева в РФ утверждают, что в конце весны Валерий якобы и не должен был нигде выступать. Впрочем, одно известно совершенно точно: селебрити не любят, когда их случайные подработки становятся предметом широкого обсуждения и всплывают там, где не надо.

Между прочим, Валерий уже пару лет не дает никаких концертов – даже на своих традиционных площадках. Только в конце 2021 года выступил на "Песне года", а после новогодних съемок на ТВ пропал с радаров. С тех самых пор – ни одного комментария. Хотя какие-то намеки на возвращение недавно были.