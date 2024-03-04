Киркоров удалил свои недавние посты о Пугачевой в соцсетях

Певец решил не рисковать

Еще недавно на страницах Филиппа Киркорова во всех его социальных сетях красовалась хвалебная запись, посвященная новой песне его бывшей жены Аллы Пугачевой и признания в любви. Однако восторженные отзывы и признания продержались недолго, и вскоре на странице красовалось скромное "запись удалена".

На странице поп-короля была опубликована новая композиция его бывшей звездной супруги "Не беспокойся за меня", разбавив пост несколькими видео их совместных выступлений и подпись с признанием в любви к примадонне. Сам певец пока не дал комментариев по поводу такого стремительного удаления свежих любовных признаний в адрес звездной экс-супруги.

Напомним, в апреле Алла Пугачева отмечает юбилей – 75 лет. Она давно (с 2010 года) не гастролирует, но в передачах и концертах участвовала, а кроме того, записывала иногда песни. После начала спецоперации Пугачева уехала из страны вместе с мужем-иноагентом и их общими детьми.

Ранее мы писали, что Сергей Лавров опроверг слухи о том, что Филипп Киркоров готов работать за меньшие деньги на фоне "отмены" певца после его "захода не в ту дверь" в московском клубе "Мутабор". Продюсер твердо уверен, что снижать цену на свои выступления поп-король не собирается.

