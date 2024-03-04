Орбакайте отказалась отвечать на вопросы о матери после концерта

Певица предпочла отмолчаться

Не так давно Кристина Орбакайте столкнулась с массовой отменой своих концертов в российских городах. Хотя наследнице Примадонны дали возможность выступить в Петербурге, о завершении черной полосы в жизни певицы говорить не приходится. Отменены выступления в Сибири. Впереди – концерт в Москве. Однако до сих пор непонятно, состоится ли ее выступление в столице.

Примечательно, что пойманная журналистами Кристина все-таки смогла найти время ответить практически на все каверзные вопросы. Медийщики застали Орбакайте на вокзале и принялись засыпать вопросами о планах, которые касаются ее творчества в России. Артистка заверила, что в Москва она точно выступит – у нее "всегда все состоится".

Однако Кристина отказалась отвечать на вопросы, связанные с Аллой Пугачевой – предпочла их оставить без ответа.

В столицу Орбакайте едет в роскошном вагоне "Гранд империал", который обходится в среднем за поездку между двумя крупнейшими городами страны примерно в 40 тыс. рублей.

Несмотря на отмену массы концертов, Кристина по-прежнему воодушевлена и полна оптимизма – даже заявила поклонникам, чтобы те без нее "не привыкали".