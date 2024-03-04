Одним движением очистить лук: хитрый трюк от поваров

Обычно с этим овощем приходится повозиться

Кулинарные шедевры всегда требуют от хозяек немало времени и терпения. Для того чтобы порадовать домочадцев вкусным блюдом, порой приходится часами простаивать у плиты. Обычно больше всего времени занимает подготовительный процесс – очистка продуктов перед готовкой. Хитрый лайфхак от опытных поваров поможет заметно снизить время, необходимое на очистку лука.



Для того чтобы быстро избавить лук от шелухи, потребуется горячая вода. Опускаем головки овоща в глубокую миску, затем заливаем жидкостью. Вода должна быть горячей, но не кипящей – нельзя допустить, чтобы лук сварился. Даем луку полежать в горячей "ванне" буквально одну минутку.



После этого достаем овощи, срезаем верхушку и низ, а затем делаем продольный разрез по всей головке лука. После этого кожура очистится буквально одним движением – ее просто нужно будет снять, как чулок.



Такой простой и действенный лайфхак поможет быстро почистить овощи, а также спасет от раздражения глаз – процесс очистки пройдет без слез.



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