Тест: угадайте культового писателя по портрету

Тест: угадайте культового писателя по портрету
Фото: www.unsplash.com
С заданием справятся только самые культурные и образованные

Чтение книг всегда было отличительным признаком умных и интеллигентных людей. Действительно, чтение помогает расширить кругозор, повышает грамотность человека и развивает его мозговую деятельность.

С именами многих культовых писателей и их произведениями большинство из нас знакомы. Однако часто оказывается, что то, как выглядел легендарный культурный деятель, мало кому известно.

Попробуйте угадать по фотографии имя знаменитого писателя. Интересный тест не только поможет определить уровень ваших знаний, но и познакомит с писателями, которых вы могли не знать. Возможно, самое время почитать их произведения.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось тестом на знание кинофильмов с котами в главных ролях.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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