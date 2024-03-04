Главная патриотка России накинулась на Орбакайте после конфуза

Артистка обозначила свою позицию

Накануне, 3 марта, в Санкт-Петербурге отгремел масштабный концерт популярной певицы Кристины Орбакайте. Это событие было особенно примечательным на фоне того, что многие российские города отказались принимать дочь беглой певицы Аллы Пугачевой. Концерт не обошелся без конфуза, а своим мнением по поводу персоны Кристины Орбакайте поделилась популярная актриса Яна Поплавская.



Стоит отметить, что советская и российская звезда давно выступает со строго патриотических позиций. При этом главная патриотка нашей страны не боится обличать коллег, которые не разделяют ее мнение по поводу событий на международной арене.



Фигура Орбакайте заинтересовала Поплавскую на фоне известных всем скандальных высказываний ее матери Пугачевой с мужем-иноагентом. Сам же концерт певицы в Санкт-Петербурге запомнился всем обрушением Орбакайте на сцену из-за того, что она запуталась в юбке.



Поплавская обратила внимание на этот конфуз и выразила надежду, что певица не пострадала. При этом артистка буквально набросилась на исполнительницу и с негодованием напомнила, что Кристина так четко и не высказалась по поводу главных событий на международной арене. Поплавская подчеркнула, что этот нюанс крайне важен и хотелось бы понять, что думает продолжающая зарабатывать в России певица о нашей стране и решении властей.

