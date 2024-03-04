Всего два слова на надгробье: обнародованы подробности похорон Шуры

Известного певца похоронят в белоснежном гробу

Любитель перформанса и всеобщего внимания певец Шура и после смерти решил остаться верным себе. Исполнителя похоронят в белоснежном гробу за полмиллиона рублей, а на его надгробье напишут всего два слова: "Твори добро". Об этом заявил сам шоумен, который в настоящий момент жив и относительно здоров. Он рассказал, что написал завещание и решил поделиться некоторыми интересными пунктами документа до своей кончины.

Шура рассказал, что множество раз был на краю смерти. Например, когда употреблял запрещенные вещества, но побороть зависимость ему удалось. Потом певец столкнулся с новообразованием в мозге, но и в этом случае он справился с заболеванием. Однако недавно шоумен снова почувствовал недомогание. После обследования выяснилось, что у Шуры развилась онкология в области ЖКТ.

На этот раз 48-летний артист не стал рассчитывать на удачу и написал завещание заранее. Место для его похорон уже куплено — подарок от друзей, рассказал артист. Он пожелал, чтобы его предали земле в красивом месте среди берез. Однако вместо ограды на своей могиле исполнитель песни "Отшумели летние дожди" желает видеть свою кровать, что вполне в стиле предпочтений Шуры.

Ранее сообщалось, что певец Шура был госпитализирован в Крыму.