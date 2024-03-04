Сергей Шнуров нарушил правила "Новой Фабрики звезд" ради сына Тины Канделаки

Первый выпуск "Новой фабрики звезд" начался со скандала: что произошло
Фото:unsplash.com
Легендарное шоу вернулось на экраны спустя 17 лет

На днях в эфир вернулось легендарное шоу "Фабрика звезд", которое когда-то открыло двери в мир шоу-бизнеса многим современным артистам. Телеконкурс назвали "Новая Фабрика звезд" и оставили старую концепцию  —  проект должен обновить состав артистов на российской эстраде. В числе наставников будущих звезд Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Последний в первом же выпуске совершил скандальный поступок.

Дело в том, что лидера группы "Ленинград" поставили перед сложным выбором. Он должен был взять в команду только одного участника: либо сына Тины Канделаки Лео, либо парня из села Никиту Уфимцева. Кто-то из исполнителей по правилам шоу должен был выбыть. Определиться Шнуров так и не смог, поэтому, нарушив правила, забрал в свою команду обоих начинающих певцов. 

Напомним, первый выпуск "Фабрики звезд" стартовал в России в 2002 году, и спустя девять сезонов шоу завершилось в 2007-ом. Тогда россияне, затаив дыхание, наблюдали, как из малоизвестных молодых людей воспитывают легендарных звезд. Проект решили возродить в этому году, однако не все восприняли его с оптимизмом. 

Например, недавно шоу раскритиковали за его участников. Многие отметили, что в эфире собрали звездных детей, которых и так все знают и которые не нуждаются в продвижении. 

Ранее стало известно, кто стал вторым ведущим "Новой Фабрики звезд". Его имя долго держали в секрете. 

Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
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