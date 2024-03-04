Уехавший из России Бурковский сообщил о своем дебюте в Америке

Сбежавший из России Бурковский получил большую роль в США
Андрей Бурковский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист давно живет в Америке

Известный артист Андрей Бурковский дважды невероятно поменял свою жизнь. Впервые, когда, будучи участником КВН, добился роли в Московском театре Чехова, что впоследствии привело его к популярности. Второй раз, когда решился на переезд в США вместе со своей семьей. Недавно артист поделился с поклонниками радостной новостью  —  его позвали играть в спектакль в Штатах, который называется "Наш класс".

В постановке Бурковский сыграл одну из главных ролей. Своему дебюту перед американским зрителем артист радовался так, что заполнил всю ленту своих социальных сетей новостью о премьере. И лишь в день своего сорокалетия не стал упоминать спектакль. Праздничный пост артист адресовал своим поклонникам и хейтерам. 

"Спасибо всем тем, кто меня критикует и ругает, из-за вас я становлюсь только сильнее",  —  написал шоумен в своем блоге.

Андрей Бурковский улетел в Америку и перевез за океан всю свою семью. Звезда сериала "Кухня" покинул Россию тихо, без высказываний относительно своей политической позиции. Его мать утверждает, что сын просто поехал учиться на режиссера и планирует вернуться на Родину. Однако после дебюта на сцене Нью-Йорка многие в этом засомневались. 

Ранее сообщалось, что Бурковский лишился главной роли в российском фильме. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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