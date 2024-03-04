Простенькие трюки для борьбы с бессонницей: когда хочется и не получается уснуть

Простенькие трюки для борьбы с бессонницей: когда хочется и не получается уснуть
Фото: freepik.com
Иногда просто лечь и уплыть в сон не получается, и тогда на помощь приходит хитрость

Далеко не у всех получается подготовиться ко сну так, чтобы лечь в постель и уплыть в царство Морфея сразу. Многие могут часами лежать в постели, ворочаясь с боку на бок, и не мочь заснуть. А утром просыпаются усталыми и разбитыми, не отдохнув за ночь.

Особенно это обидно, если утром надо рано вставать, куча дел и важных мероприятий, так что очень нужно выспаться.

Сомнолог Ольга Парфенова рекомендует начать с практики "4-7-8". Делается она так:

– Глубоко вдохнуть носом, медленно считая до четырех;
– Задержать дыхание, так же неторопливо считая до 7;
– Медленно выдохнуть ртом, считая до восьми.

После первого цикла сделать небольшую паузу, повторить. И так четыре-пять раз, чтобы организм выдохнул дневное напряжение и расслабился, готовясь ко сну.

Еще один прием, неплохо работающий на сон, это массаж ушной раковины, где сосредоточена масса активных точек, и их же, но под коленной чашечкой. Как вариант, перед сном можно принять ванну или хотя бы зажечь аромалампу с мятой, мелиссой или лавандой – все эти растения оказывают успокаивающее и расслабляющее воздействие. А вот злоупотреблять снотворным не стоит. И вообще подбирать подобные средства лучше после консультации с врачом.

"Для краткосрочного лечения бессонницы или других нарушений сна могут назначить снотворные. Но длительное использование способно привести к толерантности и зависимости", – говорит сомнолог.

Ранее мы писали про самые частые причины бессонницы.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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