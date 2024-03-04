От каких продуктов нужно отказаться пожилым людям

От каких продуктов нужно отказаться пожилым людям
Фото: www.unsplash.com
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Советом поделилась известный врач

С наступлением старости внимание к здоровью должно резко повыситься. Для того чтобы обеспечить себе продолжительную и счастливую жизнь, нужно тщательно следить за питанием. Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, какие продукты нельзя употреблять пенсионерам.

В первую очередь, специалист призвала исключить из рациона мясную гастрономию. Такие продукты содержат очень много канцерогенов и могут привести к развитию онкологических заболеваний. Речь идет о всевозможных колбасах, копченостях, паштетах и других продуктах из мяса.

Также специалист призвала с особым вниманием относиться к молочной продукции с высоким показателем жирности. В первую очередь, речь идет о сыре. Это полезный продукт, который является источником кальция, однако его нужно употреблять в совсем небольших дозах – порядка 30 г в день. В противном случае из-за высокого содержания в сыре холестерина может пострадать сердечно-сосудистая система, а также почки.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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