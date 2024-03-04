С этими правилами ваш кофе станет идеальным

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Кофе – любимый напиток многих людей, особенно по утрам. Некоторые предпочитают кофемашины, куда сыплют зерна и получают на выходе чашку ароматного напитка. Другим нравится собственноручно смолоть зерна и сварить тут же любимый эспрессо или американо. Третьи покупают уже молотый порошок и варят его.
Секрет идеального кофе прост. Точнее, их шесть, этих секретов. У каждого свой фирменный рецепт напитка, в котором выверено все: вода, специи, марка зерен, способ помола и обжарки, время варки и так далее. Но есть незыблемые правила, которые не помешает знать всем кофеманам.
Вкусного кофе вам по утрам!
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