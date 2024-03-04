Постельное белье лучше стирать дешевым порошком: вот почему

Один компонент, который делает его мягче, лучше сочетается с недорогими марками

Ополаскиватель при стирке обычно используют, чтобы белье стало мягче, особенно постельное. Однако совсем не обязательно покупать дорогущие разрекламированные марки, потому что на любой кухне найдется копеечное средство, которое справится с любой жесткой водой одной левой. Это сода.

Всего полстакана привычного для любой хозяйки чудо-средства, легко отмывающего любые замызганные вещи и смягчающего даже самую "бессердечную" воду нужно насыпать прямо в барабан стиральной машинки. После этого смело загружайте простыни, пододеяльники, наволочки и полотенца и стирайте.

Спать на мягких, нежно льнущих к телу тканях будет одно удовольствие. И никаких лишних запахов для аллергиков или тех, кто предпочитает естественный аромат свежевыстиранного белья.

Еще одно смягчающее ткань средство – уксус, 120 мл которого надо залить в отсек для полоскания из расчета на одну загрузку стирки.

Важный момент: ни сода, ни уксус НЕ ДОЛЖНЫ применяться с отбеливателями – результат вас не порадует. Поэтому убедитесь, что в составе вашего порошка этого компонента нет. Лучше купить для таких стирок недорогой порошок, в нем чаще всего такой добавки не бывает.

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