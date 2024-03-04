Малышева раскрыла секрет спасающего от морщин гарнира

По словам медика, этот продукт повышает эластичность кожи

Врач Елена Малышева в эфире медицинского шоу "Жить здорово" рассказала о ранее не озвученной пользе риса, которую оценят все ценящие молодость. Оказывается, этот продукт, привычный в виде каши или гарнира к любым практически блюдам, сохраняет молодость кожи и усиливает ее эластичность.

Женщины и мужчины, употребляющие рис, могут меньше бояться морщин, чем те, кто не любит этот продукт. Рисовая каша или смесь риса с овощами – безусловно полезное блюдо, а еще и очень вкусное. Правда, калорийность риса сложно отрицать, так как в нем полно углеводов, поэтому придется решать: гладкая кожа или стройная фигура. Кроме того, углеводы не полезны для сосудов, а также злоупотребление ими повышает риск развития диабета и негативно влияет на сетчатку, подчеркнул специалист по зрению Михаил Коновалов.

Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус добавил, что в рисе очень много кремния, необходимого организму, чтобы синтезировать коллаген, отвечающий за гладкость и свежесть кожи. В ста граммах этой крупы содержится 4 нормы кремния в сутки. Кстати, при правильном хранении, то есть в сухом месте, рис может спокойно лежать 30 лет без потери полезных качеств.

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