Названы три лучших продукта на завтрак для сосудов

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Первый прием пищи играет колоссальную роль для здоровья человека. Очень важно следить за тем, что появляется в вашей тарелке. Известный российский врач Сергей Вялов назвал три лучших продукта на завтрак.
Эксперт обратил внимание на набирающий огромную популярность в России овощ – авокадо. Он очень полезен для сосудов и сердца. Авокадо снижает холестерин, так что его следует включить в перечень любимых продуктов.
Как известно, далеко не у всех есть много времени на то, чтобы готовить сложные блюда с утра. Доктор советует собрать полезный бутерброд, который защитит здоровье сосудов и потребует всего пару минут на приготовление.
К авокадо можно добавить куриное мясо, которое за счет высокого содержания белка поможет восстановлению тканей, и помидоры – они богаты антиоксидантами, что крайне важно для здоровья сосудов. Такой простой бутерброд принесет большую пользу организму.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни