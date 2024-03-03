Угадайте фильм по легендарному котику: необычный тест

Угадайте фильм по легендарному котику: необычный тест
Фото: www.unsplash.com
Животные всегда играют особую роль в жизни человека

Большинство жителей нашей страны не представляют себе жизнь без очаровательных домашних любимцев. Оказалось, что коты являются не только дорогими сердцу компаньонами по жизни, но и кинозвездами.

Во многих фильмах четвероногие товарищи сыграли далеко не последнюю роль. Необычный тест позволит проверить ваши знания в сфере кинематографа. Сумеете ли вы угадать киноленту по легендарному пушистику, который в ней сыграл?

Простой тест займет всего несколько минут и поднимет настроение. Возможно, некоторые фильмы вам захочется пересмотреть.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало интересный тест на знание географии.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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