Угадайте фильм по легендарному котику: необычный тест

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Большинство жителей нашей страны не представляют себе жизнь без очаровательных домашних любимцев. Оказалось, что коты являются не только дорогими сердцу компаньонами по жизни, но и кинозвездами.
Во многих фильмах четвероногие товарищи сыграли далеко не последнюю роль. Необычный тест позволит проверить ваши знания в сфере кинематографа. Сумеете ли вы угадать киноленту по легендарному пушистику, который в ней сыграл?
Простой тест займет всего несколько минут и поднимет настроение. Возможно, некоторые фильмы вам захочется пересмотреть.
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