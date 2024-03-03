Человечество предупредили о втором "китайском шоке"

Поднебесная продолжает наращивать свою мощь

Перипетии на международной арене стали своего рода нормой для современного человека. Очевидно, что нам довелось жить в период серьезных перемен. Так, аналитики уверены, что совсем скоро человечество столкнется с новым "китайским шоком".



Дело в том, что Поднебесная с небывалыми усилиями наращивает производство товаров, количество которых намного превышает внутренний спрос. Это значит, что в ближайшее время на рынок снова хлынут дешевые товары из Китайской Народной Республики.



С подобным событием мир уже сталкивался. Данный феномен получил название "китайский шок". В период с конца девяностых по начало двухтысячных весь мир заполонили дешевые товары из Поднебесной. Это привело к серьезным последствиям для экономики многих стран.



Так, производители в ряде государств не имели возможность конкурировать с очень дешевыми китайскими товарами. Многие производители из-за этого разорились. Только в США было потеряно более 2 миллионов рабочих мест. Сейчас Китай снова мощными темпами наращивает производство, что опять же может ударить по мировой экономике.



К слову, ранее стало известно о неожиданном ударе со стороны Китая в спину России. В прессе появилась тревожная информация, которая озадачила россиян.

