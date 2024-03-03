Певица Инстасамка заявила, что Гагарина угрожала ей из-за песни

Инстасамка фразой "хотела придушить" устроила скандал Гагариной
Полина Гагарина. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина была в шоке от поведения молодой коллеги

Эпатажные молодые артисты уверено пробивают себе путь на музыкальный Олимп. Недавно на федеральном канале впервые появилась скандально известная певица INSTASAMKA (настоящее имя – Дарья Затеева). Такое важное для карьеры событие звезда ознаменовала скандальной разборкой с Полиной Гагариной.

INSTASAMKA появилась на популярном телешоу "Голос". Там она исполнила свой хит "За деньги – да". Сначала наставники услышали популярную мелодию, а затем удивились, увидев и саму исполнительницу. Молодая артистка в свойственной ей манере с вызовом обратилась к старшей коллеге. Она напомнила Полине Гагариной, что однажды та заявила, что "хотела придушить" молодую певицу при встрече.

"Полина, помнишь, как хотела меня придушить при нашей встрече?" – объявила девушка.

Гагарина явно была удивлена таким фамильярным обращением. Она постаралась взять себя в руки и вежливо, обращаясь на вы, ответила дерзкой певице. Гагарина сообщила, что негативно относится к нецензурной брани в песнях, так как не хочет, чтобы дети слушали подобные тексты.

Развивать конфликт далее INSTASAMKA не стала. Напротив, она призналась, что наконец-то повзрослела и теперь понимает свою ответственность перед публикой. Дарья пообещала, что в будущем не будет выпускать подобный сомнительный контент.

К слову, ранее Полина Гагарина угодила в другой скандал, в тот раз с участием музыкального критика Павла Рудченко.

Источник: Шоу "Голос" ✓ Надежный источник
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