Популярный у женщин напиток оказался очень вредным

Врач предостерег россиянок

Многие представительницы прекрасной половины человечества очень любят время от времени порадовать себя игристым. Однако этот популярный у женщин напиток может привести к страшным последствиям.



Известный российский врач Александр Умнов подчеркнул, что шампанское самым негативным образом влияет на организм женщины. В целом, все виды вина могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Под воздействием компонентов, содержащихся в вине, особенно сильно страдают яичники.



Что касается беременных женщин, им врач строго запрещает баловаться шампанским. Во время вынашивания плода такой напиток может спровоцировать выкидыш или развитие аномалий у ребенка.



В целом, разумеется, во время беременности нужно полностью исключить любые спиртные напитки, так как они наносят огромный вред женщине и плоду.

