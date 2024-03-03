Врач запретил некоторым россиянам есть кашу на завтрак

Специалист рассказала, что для определенных людей каша может быть вредна

Каша утром — один из самых полезных вариантов завтрака, считают многие россияне. Однако этот миф развенчала диетолог Оксана Михалева. Она заявила, что крупы могут навредить здоровью. Всего есть три категории людей, которым специалист запретила есть кашу на завтрак.

Каши на молоке не следует готовить тем, кто страдает непереносимостью лактозы. Боли и дискомфорт в животе после приема молочки – явный тому признак. Впрочем, крупы на воде не под запретом, а вот сливочное масло лучше не класть.

Непереносимость глютена — тоже весомый повод отказаться от каши на завтрак, предупредила доктор. Дело в том, что многие крупы, такие как ячмень и пшеница, содержат белок, который не усваивается организмом некоторых людей. Кто-то имеет на глютен аллергию, кто-то просто слишком чувствителен к этому белку, некоторые вовсе не переносят этот элемент, страдая целиакией.

Также не стоит выбирать завтраки из злаков людям с избыточным весом, как бы парадоксально это ни звучало. Доктор Михалева рекомендует отдать предпочтение белковой еде по утрам. Отличным вариантом станет омлет, вареные яйца или творог. А вот каши следует включать в рацион не чаще, чем 1-2 раза в неделю. При этом выбирайте крупы из цельного зерна или хотя бы те, что требуют длительной варки.

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