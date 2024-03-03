Назван самый сильный вид боли

Назван самый сильный вид боли
Фото: www.unsplash.com
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Мнением поделилась врач-невролог

Принято считать, что болевые ощущения, которые испытывает женщина во время родов, являются одними из самых сильных. Однако, оказалось, что существует боль, которая по интенсивности еще выше, чем родовые тяготы. Об этом рассказала известный врач-невролог Ксения Лепилова.

Доктор сообщила, что речь идет о кластерной головной боли. Если измерять интенсивность болевых ощущений по шкале в 10 баллов, этот недуг займет высшую строчку. Такую боль человек может испытывать на протяжении от 15 минут до 3 часов. 

Во время приступа невозможно заниматься какими бы то ни было делами. Все внимание концентрируется на боли. Врач-невролог сообщила, что страдающие таким недугом люди испытывают жгучую, сверлящую боль в районе глаза. Изнурительные приступы приносят большое страдание человеку.

Болевые ощущения всегда локализуются с одной стороны. Во время приступа появляется покраснение глаз, могут пойти слезы, иногда закладывает нос. Обычно такие боли появляются в одно и то же время суток.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник

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