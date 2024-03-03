Взрослые мужчины дали откровенный совет 20-летним парням

Взрослые мужчины дали откровенный совет 20-летним парням
Фото:unsplash.com
Они рассказали, какие ошибки не следует совершать

Наверняка многие думали, как хорошо было бы оказаться в прошлом и исправить все свои ошибки. Такой "шанс" выпал 20-летним парням. На форуме Reddit к ним обратились мужчины старше 30 лет и дали откровенные советы о том, какие глупости не следует совершать сейчас, чтобы не жалеть в будущем.

Так, больше всего мужчин советовали не спешить с заключением брака. По их словам, не следует "прогибаться" под давлением окружающих, которые то и дело твердят, что уже пора обзавестись женой. По мнению старших товарищей, брак должен быть желанным и ощущать это нужно самостоятельно. Иначе семья может превратиться в самую большую в жизни ошибку. 

Также молодежи посоветовали не забрасывать свое ментальное здоровье, ведь именно мужчины часто не уделяют ему должное внимание. 30-летние авторы форума заявили, что не нужно стесняться говорить о своих проблемах с друзьями и просить у них поддержку, когда это необходимо. 

Среди прочих советов, многие призвали 20-летних парней следить за своей внешностью и здоровьем смолоду. Тщательно чистить зубы, посещать стоматолога и использовать увлажняющие средства нужно всем, а не только женщинам. Однако многие стесняются этого, считая, что этим занимаются только дамы. 

Ранее мужчинам рассказали о способах довести партнершу до сумасшедшего оргазма. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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