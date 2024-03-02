Российский певец обвинил SHAMAN в желании попиариться

Певец не разделяет общего восторга к Ярославу Дронову

Российский исполнитель Руслан Баринов, автор и исполнитель недавно вышедшей песни "Родина моя", заявил, что видит в отечественном шоу-бизнесе слишком много "мишуры и страз", и редко замечает душевность, человечность и историю.

Бывший участник "Дома-2" также отреагировал на приписываемое сходство с SHAMAN, а также заявления медиа о том, что тот якобы пытается "затмить" коллегу по цеху.

Сам Баринов уверяет, что никакой схожести с Ярославом Дроновым у него нет и быть не может. Каждый следует разными путями и имеет свою манеру исполнения – объединяет обоих разве что любовь к Родине.

Патриотическая музыка, напомнил Баринов, существовала в России задолго до SHAMANа, которого много считают чуть ли не создателем жанра. Однако сам Руслан считает, что Дронов попросту создает себе "пиар".

"Только кому он нужен и для чего? Мне, если честно, не понятно", – высказался артист в интервью для женского журнала "Клео.ру".